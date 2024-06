Só 64 usaram as viagens grátis de comboio do “pacote” para jovens de António Costa

Foi um dos temas que marcaram a rentreé política de 2023: o então primeiro-ministro, António Costa, prometia uma série de medidas dirigidas à “geração mais qualificada de sempre”. As mais sonantes foram a devolução das propinas para quem ficasse a trabalhar em Portugal ou a gratuitidade dos passes de transporte público para todos até aos 23 anos, mas havia também um presente para quem terminasse o ensino secundário: uma semana de alojamento na rede de Pousadas da Juventude com viagens de comboio grátis na CP, num programa que ficou conhecido como Anda Conhecer Portugal.

Seis meses depois de entrar em vigor — no início de 2024 —, as viagens de comboio ilimitadas durante sete dias, como parte do “pacote” de medidas para os jovens, tiveram até agora pouco interesse. De acordo com os dados a que o PÚBLICO teve acesso, até 31 de Maio, a operadora ferroviária pública CP registou apenas 64 utilizações de vouchers promocionais deste intra-rail, numa percentagem irrisória face ao horizonte potencial de jovens abrangidos, com uma média mensal de 13 utilizações.

Ainda sem dados públicos sobre o número de alunos que concluíram com sucesso o ensino secundário no ano lectivo 2022/23, mas tendo em conta a previsão do Governo de que a medida poderia abranger 126 mil jovens, é possível chegar à conclusão de que o programa está a ter uma adesão residual em torno dos 0,05%.

Quase quatro mil pediram o voucher

Os números provisórios publicados no site do Anda Conhecer Portugal mostram que perto de 4 mil jovens já pediram o voucher (vale) – especialmente com o objectivo de ficarem alojados na rede de Pousadas da Juventude, onde se registaram 4880 reservas (cada jovem tinha direito a seis noites) – mas apenas 64 usaram as viagens nos comboios intercidades, regionais ou urbanos a que tinham direito.

O programa Anda Conhecer Portugal tem um orçamento atribuído na casa dos 4 milhões de euros, sendo parte do Orçamento do Estado de 2024, e foi desenhado para abranger todos os alunos que concluíssem o ensino secundário entre 2023 e 2025. O Governo justificava a existência deste programa como uma forma de dar aos jovens "a possibilidade de conhecer o seu país, mitigando barreiras socioeconómicas e promovendo a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão territorial".

Neste momento ainda podem solicitar e usufruir do vale de viagens e alojamento gratuito todos os alunos que concluíram o secundário em 2023. O pedido tem de ser feito através da Internet, sendo depois obrigatória a utilização do vale até 8 de Janeiro de 2025.

Melhor sucesso teve o programa de devolução de propinas, cujos pedidos chegaram aos 175 mil, um número, ainda assim, abaixo da previsão do Governo, que estimava que o programa pudesse atingir 250 mil estudantes. Para além da gratuitidade dos passes do transporte, da devolução das propinas e do programa ANDA, o pacote de medidas para os jovens do anterior Governo incluía a gratuitidade do Cartão Jovem, um aumento das isenções do IRS Jovem – entretanto ampliadas pelo novo Governo –, o alargamento das bolsas de mestrado e um reforço do apoio para o alojamento estudantil.