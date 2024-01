Já te podes inscrever no intra-rail grátis no fim do 12.º ano

As inscrições no programa ANDA (Conhecer Portugal) estão abertas para quem terminou o secundário em 2023.

A proposta é percorrer Portugal de comboio e pernoitar em cidades diferentes, gratuitamente, durante uma semana. Através do programa ANDA (Conhecer Portugal), desenvolvido pela Movijovem em parceria com a CP – Comboios de Portugal, os jovens que terminem o 12º ano entre 2023 e 2025 podem viajar, durante sete dias, “com viagens de comboio ilimitadas e dormir seis noites na rede de Pousadas de Juventude (com um mínimo de duas noites por Pousada)”, lê-se no site da iniciativa. Os jovens podem registar-se no site da iniciativa e solicitar o voucher ANDA.

Para fazer o registo é preciso a Chave Móvel Digital e fornecer dados, como o número do Cartão de Cidadão, o Número de Identificação Fiscal, o email e o código postal. Para aceder ao voucher, não precisas de ter nacionalidade portuguesa. Ao fazeres a inscrição, recebes automaticamente o Cartão Jovem.

De acordo com a informação partilhada no site, “se terminaste o ensino secundário em 2022-2023 poderás usufruir [do voucher] até 8 de Janeiro de 2025”. Além disso, se concluíste o ensino secundário em 2023-2024, podes viajar de 5 de Julho de 2024 até 4 de Julho de 2025. Se o ano lectivo em que terminas o 12º ano é 2024-2025, tens a possibilidade de conhecer novas cidades de 5 de Julho de 2025 até 4 de Julho de 2026. O projecto pretende mitigar “as barreiras socioeconómicas” dos jovens e promover “a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão territorial”.

Depois de estares inscrito e saberes o código do teu voucher, podes fazer reservas nas Pousadas de Juventude. No entanto, só consegues marcar os bilhetes de comboio dois dias úteis depois de receberes o voucher. É obrigatório reservares seis noites seguidas. Tem em mente que as Pousadas de Juventude de Melgaço, Viseu, Serra da Estrela, Braga, Setúbal e Arrifana não estão incluídas neste projecto.

As reservas de alojamento nas pousadas não podem ser alteradas, independentemente do motivo, tal como não é possível efectuar-se a troca dos bilhetes de comboio. Durante a tua estadia nestes alojamentos, vais pernoitar numa cama individual num quarto múltiplo partilhado e tens direito a pequeno-almoço e acesso à Internet.

Também a partir do início desta semana, podes solicitar o Cartão Jovem Europeu. Este cartão passa a ser gratuito para jovens entre os 12 e os 30 anos.

Texto editado por Renata Monteiro