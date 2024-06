A abrir o Verão, só podia mesmo ser Uma canção de Verão, pelos Montanha Mágica

O Verão sempre foi a praia dos Montanha Mágica, duo composto pelos músicos Rui Freire e Hugo Costa (Rita Red Shoes, Entre Aspas, dR. Estranhoamor). Hão-de lembrar-se da canção Ana Cláudia, estreada em Junho de 2021 (“E naquela praia/ Enrolar na areia / Perder o juízo / Pel’Ana Cláudia”) ou da sua sucessora, Marta e Maria, de Agosto de 2022 (“Marta está farta/ Só queria ser Maria/ Ir à praia todo o dia/ E bailar e bailar”). Pois agora Uma canção de Verão leva-nos numa “road trip”, ao som “de ondas numa praia distante” com uma animação (tal como sucedeu nos dois temas já citados) que desta vez se assume como “uma homenagem aos jogos de computador dos anos 80 e 90”, com a assinatura dos Sparks Studios, “dupla que já trabalhou com bandas como Animal Collective, Panda Bear ou Kaiser Chiefs”.

O dia escolhido para esta estreia não podia ser mais adequado: é a 20 de Junho que começa oficialmente o Verão e esta canção pretende ser, como se afirma no texto de lançamento, “uma homenagem a todas as canções de verão que nos acompanham pela vida. É também um hino às memórias fotografadas dos melhores momentos da estação de todas as loucuras – da road trip inesperada, àquele fim-de-semana com amigos, passando por um pôr do sol inesquecível.”

O tema, antes de nos pormos a olhar para imagens que nos eram familiares nos antigos jogos de computador, onde se procurava compensar na vivacidade das cores o primarismo dos gráficos, abre com esta história: “A 21 de Setembro de 1999, uma turista italiana tirou uma fotografia do pôr do sol na Ilha Baker, momentos antes de conhecer o futuro marido. A imagem foi partilhada pela filha, quase trinta anos depois, tornando-se viral. Era a última fotografia de verão dos anos 90.” Verdadeira ou não, dizem os Montanha Mágica, “uma história, como uma canção, é sempre uma boa alternativa a uma realidade tantas vezes desinteressante”.