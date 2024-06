O dia mais longo do ano no Hemisfério Norte chegou

O solstício de Verão começa esta quinta-feira às 20h51 (hora de Lisboa) e termina a 22 de Setembro, com a entrada do Outono.

O Verão arranca esta quinta-feira, dia 20 de Junho, com o solstício de Verão, que começa às 20h51 (hora de Lisboa) e termina a 22 de Setembro, com a entrada do Outono. E, com ele, chega também o dia mais longo do ano e, consequentemente, a noite mais curta, no Hemisfério Norte.

Segundo uma publicação do Observatório Astronómico de Lisboa, os solstícios correspondem a “pontos da eclíptica em que o Sol atinge as alturas [distância angular] máxima e mínima em relação ao equador, isto é, pontos em que a declinação solar atinge extremos: máxima no solstício de Verão [+23° 26′] e mínima no solstício de Inverno [-23° 26′]”.

“A palavra de origem latina [solstitium] associa-se ao facto do Sol travar o movimento diário de afastamento ao plano equatorial e ‘estacionar’ ao atingir a sua posição mais alta ou mais baixa no céu local”, acrescenta a nota.

O fenómeno é celebrado em todo o mundo, nomeadamente no famoso sítio pré-histórico de Stonehenge, em Inglaterra, cujos monólitos foram esta quarta-feira pulverizados com tinta por activistas da organização ambientalista Just Stop Oil.

Numa publicação no Facebook, o geólogo António Galopim de Carvalho destaca que este é um “momento especial da posição do Sol, no seu movimento aparente”. “Solstício ou ‘Sol que não se mexe’ [do latim ‘solis’ e ‘sistere’] é o momento em que, durante o seu movimento aparente, o astro-rei atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do equador. Saiba-se que o termo latino ‘sistere’ faz referência ao facto de que, visto da Terra, o Sol parece parado, mantendo uma posição fixa ao nascer e ao se pôr, o que acontece durante algum tempo”, acrescenta a publicação.

Galopim de Carvalho lembra ainda que existem sempre dois solstícios por ano — no Hemisfério Norte, ocorre o de Verão (esta quinta-feira às 20h51) e o de Inverno (em Dezembro).

O geólogo frisa ainda que o solstício de Verão “marca o início da estação mais quente do ano” e “tem o dia mais longo e a noite mais breve”. “No de Inverno, pelo contrário, teremos o dia mais curto e a noite com mais horas e minutos.”

Já no Hemisfério Sul, refere Galopim de Carvalho, “o fenómeno é simétrico ou, dito de outra maneira, tudo se passa ao contrário”.