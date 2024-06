O novo Geoscope das Aldeias de Xisto, “destino raro no mundo para observar céu escuro”

A Adxtur e o município da Pampilhosa da Serra inauguram no dia 27 de Junho um observatório astronómico, que pretende afirmar as Aldeias de Xisto como "um destino raro no mundo para observar o céu escuro".

O Geoscope - Observatório Astronómico de Fajão é um projecto liderado pela Adxtur - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em co-promoção com o município de Pampilhosa da Serra, que constitui a âncora da estratégia Aldeias do Xisto - Destino Turístico Starlight.

"O Geoscope de Fajão é mais um passo em frente no caminho que o município tem vindo a percorrer no reconhecimento da excelência do céu nocturno como um activo de desenvolvimento estratégico", sublinhou o presidente da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, Jorge Custódio.

Num comunicado conjunto com a Adxtur, o autarca considerou que "as características únicas e a localização privilegiada da Aldeia do Xisto de Fajão fazem dela um ponto de observação de excelência, onde se pode assistir a um espectáculo incrível ao longo de todo o ano".

Foto O Geoscope é um projeto que "une turismo, ciência, pedagogia e desenvolvimento territorial" Bernardo Conde/ADXTUR

Com a aposta no céu estrelado, o município liderado por Jorge Custódio procura "posicionar-se como um destino para todos quantos se interessam pelo cosmos e pela relação entre a terra e o céu, sejam amadores ou profissionais".

O projecto do Geoscope, orientado cientificamente pelo astrónomo José de Matos, é constituído por um ponto de observação e um quiosque pedagógico e tem associado um calendário de animação com sessões de observação "Viagem à Luz das Estrelas", astrofotografia e visitas guiadas.

O ponto de observação, localizado no alto da aldeia de Fajão, numa área integrada na Rede Natura 2000 e na Paisagem Protegida da Serra do Açor, é uma "dome" semiesférica, em aço, com 7,5 metros de altura e 15 metros de diâmetro.

Foto As Aldeias do Xisto apostam fortemente no turismo astronómico Bernardo Conde/ADXTUR

Segundo os promotores, o Geoscope é um projecto multidisciplinar, um ponto de convergência de turismo, ciência, pedagogia e desenvolvimento territorial centrado no usufruto e protecção do céu escuro, que abre um novo capítulo no território das Aldeias do Xisto - Destino Turístico Starlight.

Esta estratégia é desenvolvida em parceria com 20 municípios do Pinhal Interior, as Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra, da Região de Leiria, da Beira Baixa e das Beiras e Serra da Estrela, o Ministério da Defesa Nacional, o Instituto de Telecomunicações, a Universidade de Coimbra e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

"O sonho permite-nos ousar e transformar aparentes debilidades em recursos. A escuridão, resultante da inexistência de grandes aglomerados urbanos, tantas vezes associada a limitações, assume-se agora como bússola para um novo posicionamento estratégico deste território", frisou Paulo Fernandes, presidente da Adxtur.

Foto Admirar os céus nocturnos das Aldeias do Xisto Miguel Claro

Para Paulo Fernandes, que também é presidente da Câmara do Fundão (distrito de Castelo Branco), este é um projecto que "fortalece ligações estratégicas, gera oportunidades económicas e sociais, desenvolve produtos turísticos exclusivos, salvaguarda o património e promove a qualidade de vida das populações".

A cerimónia de inauguração do Geoscope deverá contar com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.