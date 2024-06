Norte-americana Regan Smith bate recorde mundial dos 100 metros costas

Depois de uma batalha com a sua confiança, a nadadora Regan Smith volta em força e consegue reaver um recorde que já tinha sido seu.

Regan Smith estabeleceu, esta terça-feira, 18 de Junho, o novo recorde mundial dos 100 metros costas, durante as provas de selecção dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Paris.

A atleta de 22 anos nadou a distância em 57,13 segundos, fazendo cair a melhor marca mundial de 57,33, que pertencia à australiana Kaylee McKeown desde Outubro de 2023.

"Estou muito orgulhosa, este recorde fazia parte do meu plano", afirmou Regan Smith, depois de recuperar um recorde mundial que lhe pertenceu em 2019, quando tinha apenas 17 anos, e com o qual se tinha tornado a primeira nadadora a fazer o feito em menos de 58 segundos.

Nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, disputados em 2021, Regan Smith conquistou três medalhas: prata nos 200 metros costas e na estafeta feminina de 4x100 estilos, e bronze nos 100 metros costas.

O recorde chega depois de um período em que a jovem lutou com problemas de auto-estima e confiança. As coisas mudaram quando estabeleceu, pela primeira vez, a marca mundial e começou a sentir "um alvo nas costas".

"Antes era muito fácil, não tinha qualquer pressão sobre mim", disse a atleta citada pelo The Guardian. "Fui sempre a mais nova. Ninguém esperava muito de mim, por isso era muito fácil entrar nas corridas sem medo e sem me preocupar com o resultado", explicou.

Desde então, a atleta começou a trabalhar com o antigo treinador de Michael Phelps, bem como com um psicólogo desportivo.