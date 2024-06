Jogos Olímpicos: Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, mergulha no Sena em Junho

O mergulho da presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, no Sena, antes dos Jogos Olímpicos, deverá acontecer provavelmente a 30 de Junho, informou o seu gabinete na sexta-feira. Hidalgo tinha dito que iria nadar no Sena antes dos Jogos Olímpicos, com 23 ou 30 de Junho como datas prováveis.

"A Presidente da Câmara disse que o mergulho seria a 23 ou 30 de Junho, dependendo do tempo e do estado do rio. É provável que seja a 30 de Junho", disse um porta-voz à Reuters.

As fortes chuvas das últimas semanas aumentaram o caudal do rio, obrigando também a equipa francesa de natação a adiar um evento de treino que deveria ter lugar na segunda-feira.

Paris tem estado a trabalhar na limpeza do Sena para que as pessoas possam voltar a nadar nele, como aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Paris de 1900. Mas um problema de esgotos no Verão passado levou ao cancelamento de um evento de natação pré-olímpico.

No mês passado, a cidade apresentou oficialmente uma bacia de armazenamento capaz de conter 46.000 metros cúbicos de águas residuais para reduzir significativamente os riscos de poluição no Sena, onde se realizarão provas abertas de natação e triatlo durante os Jogos de Paris 2024.

A cidade divulgará os primeiros resultados dos testes de qualidade da água na próxima semana.

Depois da França se ter comprometido a limpar as águas do rio Sena para realizar competições olímpicas, a Austrália já se manifestou: o país fornecerá tratamento de protecção para os atletas que competirem no rio nos Jogos Olímpicos de Paris, mas a decisão final sobre se mergulharão naquelas águas será dos nadadores australianos. Paris comprometeu-se a limpar o curso de água de poluentes suficientes para se realizar, com segurança, a maratona de natação e uma parte do triatlo em Julho e Agosto.