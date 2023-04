Falsos voluntários planeiam boicote aos Jogos de Paris em 2024

Um colectivo anti-olímpico quer sabotar os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, através do recrutamento de falsos voluntários. O grupo Saccage 2024 (que se pode traduzir como Destruir 2024) já agitou as redes sociais com o seu plano de recrutamento de "pseudo-voluntários", alegando que estes devem ser pagos pelo seu trabalho.



“É suposto o voluntariado servir o bem comum, e não é esse o caso nos Jogos Olímpicos — não há um propósito solidário”, explicou Arthur (que preferiu não partilhar o apelido), um dos membros do Saccage 2024, em declarações à Reuters.

O activista ambiental de 25 anos que vive em Saint-Denis, arredores de Paris, onde decorrerá a maior parte dos Jogos, planeia faltar às tarefas ou tentar boicotar os Jogos a partir do interior caso seja escolhido como voluntário.

O movimento Saccage e outros críticos dos Jogos Olímpicos de Paris afirmam que o evento terá um impacto negativo no ambiente e beneficiará as grandes empresas e elites, em vez dos habitantes locais.

A organização de Paris2024 não respondeu de imediato a um pedido de reacções da Reuters, mas assegurou no passado que iria realizar “jogos populares e espectaculares” que atrairiam milhões de espectadores. Os responsáveis querem recrutar 45 mil voluntários, defendendo que o voluntariado — muito usado em edições anteriores das olimpíadas — é uma oportunidade para participar nos Jogos Olímpicos. O prazo de inscrições termina a 3 de Maio.

A organização afirmou também que dedicará algum tempo a garantir a “honestidade” dos candidatos, que devem demonstrar a sua motivação e experiência. Existirão também entrevistas para algumas funções específicas.

Ainda falta mais de um ano para os Jogos de Paris, e não é certo que os activistas consigam reunir o número de pessoas necessário para interferir nos eventos.

Contudo, o plano é reflexo de um descontentamento generalizado em França, onde têm decorrido enormes protestos contra o aumento da idade da reforma. O movimento Saccage não sabe dizer quantos potenciais manifestantes já se inscreveram como voluntários, mas assinala um aumento do interesse no plano de sabotagem depois de o Presidente Emmanuel Macron ter promulgado a polémica lei da reforma das pensões.