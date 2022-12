Há uma novidade na natação artística olímpica: homens

Para além da estreia do breaking, uma dança acrobática inspirada pelo hip-hop como modalidade olímpica, os Jogos de Paris em 2024 terão, pelo menos, mais uma novidade: homens a competir na natação artística. A disciplina anteriormente conhecida como natação sincronizada estava no programa olímpico desde 1984 apenas com participantes femininas, mas essa exclusividade deixa de existir a partir de agora. O Comité Olímpico Internacional (COI) autorizou a participação de homens na disciplina, ainda que de uma forma limitada e sem competições próprias.