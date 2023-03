Natação: Kaylee McKeown bate recorde do mundo dos 200m costas

A nadadora australiana Kaylee McKeown, tricampeã olímpica, bateu nesta sexta-feira o recorde do mundo dos 200 metros costas, ao nadar a distância em 2m03,14s, no decorrer dos campeonatos regionais de Nova Gales do Sul.

McKeown, que nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 venceu os 100 e 200 metros costas e os 4x100 metros estilos, melhorou o recorde que pertencia à norte-americana Regan Smith e que tinha sido alcançado nos Mundiais de 2019, com 2m03,35s.

????? 2023 NSW State Open Championships, Sydney ???? :



Kaylee McKeown ???? vient de battre le record du monde du 200m dos dans la piscine olympique des Jeux de Sydney en réalisant 2:03.14 ??#Natation pic.twitter.com/M0fuDyGekN — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) March 10, 2023

A australiana, de 21 anos, conseguiu agora novo recorde, quando faltam quatro meses para os Mundiais deste ano, em Julho, em Fukuoka, no Japão, onde defenderá o título mundial conquistado em 2022, em Budapeste.

"Depois dos Jogos Olímpicos, senti dificuldades em voltar para os blocos. Mas encontrei um novo amor pelo desporto e isto serve para mostrar que uma nadadora feliz é uma nadadora veloz", reagiu McKeown. "Não mudei nada na minha preparação ou no treino. Simplesmente, sinto-me mais feliz".