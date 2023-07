Ledecky conquista mais um ouro e bate recorde de Phelps

A nadadora norte-americana ultrpassou o registo de 15 vitórias em Mundiais que estava na posse do seu compatriota.

A norte-americana Katie Ledecky venceu, neste sábado, a prova dos 800m livres, em Fukuoka, onde decorrem os Mundiais de natação, e tornou-se no primeiro atleta, masculino ou feminino, a sagrar-se seis vezes campeão mundial de piscina longa consecutivamente.

Ledecky, que aos 25m já estava isolada e chegou a nadar abaixo do seu recorde do mundo (8m04,79s) dominou a prova desde o princípio e cumpriu a distância​ com o tempo de 8m08,97s.

Com mais esta vitória nos Mundiais, Ledecky superou o recorde de medalhas de ouro individuais de Michael Phelps (que era de 15) e, por ter ganho pela sexta vez os 800 metros livres, também fixou um novo máximo da modalidade - aos 26 anos, Ledecky tornou-se a primeira atleta a ganhar seis títulos mundiais na mesma prova.

A norte-americana dominou de forma imperial os 800m livres, terminando à frente da chinesa Li Bingjie (8m13,31s) e da australiana Ariarne Titmus (8m13,59s), que estabeleceram novos recordes continentais.

Este foi o segundo ouro de Ledecky em Fukuoka, depois de vencer os 1500 metros livres, e aumentou para 21 o número de títulos mundiais (individuais e coletivos) desde que iniciou o seu percurso nos Campeonatos do Mundo de Barcelona, há 10 anos.

Também a australiana Kaylee McKeown escreveu hoje uma página da história da natação, ao tornar-se na primeira nadadora a vencer as três provas de costas nuns Mundiais.

Depois de já se ter imposto nos 50m e nos 100m costas, neste sábado conquistou o ouro nos 200, nadando a distância em 2m03,85s minutos, diante da norte-americana Regan Smith (2m04,94s), prata, e da chinesa Peng Xuwei (2m06,74s), que ficou com o bronze.