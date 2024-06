Morreu James Chance, saxofonista endiabrado, ícone punk de Nova Iorque

Membro dos Teenage Jesus and The Jerks, com Lydia Lunch, fundador de James Chance & The Contortions, foi uma das figuras mais destacadas da no wave do final da década de 1970. Tinha 71 anos.

O cabelo armado em modo rockabilly, mas devidamente desalinhado, farripas em frenesim a acompanhar o ritmo, era imagem marcante e ilustrativa daquilo que animava James Chance. Cresceu alimentado a rock’n’roll, tinha na precisão física do funk de James Brown referência maior, mas cumprira a sua formação no jazz. Foi para ser músico jazz, aliás, que chegou a Nova Iorque, no final de 1975. Mas James Chance seria outra coisa. Membro dos Teenage Jesus and The Jerks​, ao lado de Lydia Lunch, fundador de James Chance & The Contortions, foi figura de proa da no wave nova-iorquina, autor de um funk mutante, minimalista, trespassado pelo som irrequieto do seu saxofone e pela tensão neurótica da sua voz.

Figura fundamental da cena nova-iorquina, célebre pela música e pela atitude confrontante e provocatória que assumia nos concertos, James Chance morreu esta terça-feira no Terence Cardinal Cooke Health Center, em Nova Iorque. A morte foi anunciada pelo seu irmão, David Siegfried. As causas da morte não foram reveladas –​ Siegfried declarou apenas que a saúde do irmão estava em declínio há vários anos.

Revelado na histórica compilação No New York (1978), criada por Brian Eno para dar visibilidade aos novos sons da chamada no wave, movimento que pretendia canalizar a energia do punk em novas e mais surpreendentes direcções (os seus Contortions e Teenage Jesus and The Jerks compõem metade do alinhamento), James Chance tornar-se-ia uma figura tremendamente influente, com os ecos do seu cruzamento de punk, funk e jazz a atravessarem as décadas como renovada fonte de inspiração.