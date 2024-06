Quase 600 mortos devido ao forte calor na maior peregrinação muçulmana a Meca

O número de mortos durante o Hajj, a maior peregrinação muçulmana a Meca, na Arábia Saudita, atingiu esta quarta-feira os 577, mais do dobro do ano passado, segundo a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP). Os números podem ser maiores porque, entre os cerca de 1,8 milhão de peregrinos que participam no Hajj, alguns não se registam oficialmente junto das autoridades sauditas para não pagarem a inscrição, estando por isso impedidos de entrar em estruturas com ar condicionado.

Destes 577 contabilizados juntos de diversas fontes oficiais, pelo menos 323 são peregrinos egípcios que morreram durante o Hajj, quase todos devido a doenças relacionadas com golpes de calor, disseram dois diplomatas árabes à AFP. Só um peregrino árabe morreu depois de ter sido ferido num movimento de multidão, disse um dos diplomatas, acrescentando que o número total provém da morgue de um hospital no bairro de Al-Muaisem, em Meca.

Pelo menos 60 jordanos também morreram, segundo os diplomatas, mais 19 do que o número oficial de 41 mortos anunciado anteriormente por Amã.

O número total de mortos durante esta peregrinação muçulmana compara-se com pelo menos 240 no ano passado, embora a maioria dos países não tenha especificado o número exacto de casos relacionados com as elevadas temperaturas, escreve a AFP.

A peregrinação anual, uma das maiores reuniões religiosas do mundo, realizou-se novamente este ano em pleno Verão numa das regiões mais quentes do mundo, com temperaturas que atingiram 51,8 ºC em Meca, a cidade mais sagrada do Islão. Um estudo saudita publicado em Maio, citado pelo The Guardian, aponta que as temperaturas nas zonas da peregrinação tendem a aumentar 0,4°C a cada década.

As autoridades sauditas afirmaram ter tratado mais de 2000 peregrinos que sofriam de stress térmico, mas não forneceram qualquer informação sobre mortes, ao contrário da Jordânia, cujo Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou, na terça-feira, ter emitido 41 autorizações para enterrar peregrinos em Meca. As autoridades de saúde sauditas estão a apelar aos muçulmanos que utilizem guarda-chuvas, bebam água e evitem a exposição solar prolongada, mas alguns dos rituais, incluindo algumas orações, acontecem tradicionalmente ao ar livre.