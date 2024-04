O antigo braço direito de Wilders que se converteu ao islão

Joram van Klaveren acha que apenas 12 dos 37 lugares no Parlamento neerlandês do Partido da Liberdade se deveram a posições anti-islão, como era a sua quando era membro do partido.

Quando os holofotes estão sobre a direita radical em vários países europeus, com os partidos desta tendência em ascensão na corrida para as europeias de Junho, o diário britânico The Guardian foi entrevistar um político peculiar: Joram van Klaveren, que foi durante muito tempo uma espécie de braço direito de Geert Wilders, a cara do Partido da Liberdade, o partido dos Países Baixos marcado por posições fortemente anti-islão.