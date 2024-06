José Mourinho protagoniza nova campanha da Adidas fotografada em Setúbal

As fotografias foram captadas em Abril deste ano. “Para mim dá-me prazer que as pessoas conheçam as minhas origens, podendo agora gravar no sítio onde eu nasci e cresci”, celebrou o treinador.

É um dos treinadores de futebol mais mediáticos do mundo e agora também modelo. José Mourinho é o rosto da nova campanha da Adidas, que foi fotografada em Setúbal, de onde é natural o técnico de 61 anos. A calçar os afamados ténis Samba, o português percorre alguns dos pontos mais icónicos da cidade, incluindo uma pausa para compras numa mercearia típica ou uma paragem para um café e pastel de nata.

“A acompanhar o lançamento da colecção está uma campanha cuidadosamente concebida com a lenda do futebol José Mourinho. Captada pelo fotógrafo Liam MacRae num cenário da vida quotidiana portuguesa, a campanha José é uma ode ao legado das Samba no desporto e na cultura”, salienta a marca alemã em comunicado.

Tal e qual um autêntico modelo, há fotografias de Mourinho a posar directamente para a câmara na calçada portuguesa, com uma bola de futebol debaixo do braço. Nos pés, destacam-se os ténis em camurça, fruto de uma colaboração entre a Adidas e o estúdio de design canadiano JJJound. A colecção inclui ainda as peças de roupa que o treinador português veste e estará disponível a 25 de Junho, também em Portugal.

Foto DR

Foto Mourinho DR

De acordo com O Setubalense, a campanha foi fotografada em Abril, enquanto José Mourinho aproveitava uma “pausa na carreira”, antes de ser anunciado como treinador do Fenerbahçe de Istambul, na Turquia. “Tenho tido ao longo de sempre, na minha carreira diversos contratos de publicidade com marcas importantes. Tenho gravado por todo o mundo, mas nunca tinha gravado em Setúbal”, reagiu ao jornal regional.

A ideia terá partido da marca alemã, mas agradou a Mourinho, que quer lançar Setúbal para a “fama” internacional. “Para mim dá-me prazer que as pessoas conheçam as minhas origens, podendo agora gravar no sítio onde eu nasci e cresci”, declarou.

Foto Pausa para café DR

Na mesma entrevista, Mourinho contou como tem “passado mais tempo” na sua cidade, onde até há uma avenida com o seu nome. Em 2017, a Câmara de Setúbal distinguiu o técnico português com a Avenida José Mourinho, junto ao Parque Urbano de Albarquel. “É, porventura, o setubalense mais global de sempre, aquele que em qualquer ponto do globo é reconhecido pelo seu sucesso, pelas suas capacidades”, celebrou a então presidente da câmara, Maria das Dores Meira (CDU).

A ligação de José Mourinho ao universo da publicidade não é nova e recentemente o treinador foi também rosto da campanha da Uber Eats, sob o mote “Pede Quase Quase Tudo”, que também incluía a sua filha, Matilde Mourinho. “Se dá para pedir tudo, dá para pedir uma equipa para treinar?”, perguntava no anúncio, fazendo alusão ao período em que esteve sem trabalho, depois de ser demitido do AS Roma, no início deste ano.