José Mourinho despedido da AS Roma

O treinador português e a sua comissão técnica “deixarão o clube com efeitos imediatos”. AS Roma diz que “uma mudança imediata é do interesse do clube”.

A AS Roma anunciou em comunicado, esta terça-feira, que José Mourinho e a sua comissão técnica “deixarão o clube com efeitos imediatos”.

“Teremos sempre boas recordações da sua passagem pela Roma, mas acreditamos que uma mudança imediata é do interesse do clube”, lê-se na nota, que promete actualizações sobre a nova equipa técnica​ para breve. “Gostaríamos de agradecer ao José, em nome de todos nós da AS Roma, pela sua paixão e esforço desde a sua chegada ao clube e desejamos ao José e aos seus assistentes tudo de bom nos seus empreendimentos futuros.​”

Uma série de maus resultados deixaram José Mourinho em crise na Roma. No domingo, o clube perdeu no campo do AC Milan (3-1), resultado que o deixou no nono lugar e ainda mais longe da Champions, na Liga italiana de futebol.

Na 20.ª jornada, a Roma somou o terceiro jogo sem vencer e apenas alcançou um triunfo nos últimos cinco, cenário que deixou Mourinho a cinco pontos dos lugares de Liga dos Campeões e a 22 do líder, Inter, quando apenas se disputou metade da temporada.

Com Mourinho a assistir ao encontro fora do relvado, devido a castigo, e com Rui Patrício a confirmar a perda da titularidade para o belga Svilar (ex-Benfica), o máximo que a Roma alcançou foi um golo do argentino Paredes, aos 69 minutos, de grande penalidade.

Mourinho foi apresentado como o 60,º treinador dos “Giallorossi” em Maio de 2021. O treinador português liderou a equipa na vitória da Liga Conferência em Tirana, em 25 de Maio de 2022, e na final da Liga Europa, em Budapeste, na temporada passada.

Roma teve este ano, aliás, o pior arranque na Liga desde 2010. No fim de Setembro, a equipa orientada por José Mourinho perdeu por 4-1 em casa do Génova, o pior arranque do clube na era dos três pontos por vitória, juntamente com a época 2010-11. E o início de 2024 não melhorou. Na semana passada, a Roma perdeu com a Lazio, por 0-1, e ficou fora da Taça de Itália.