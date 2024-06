Morreu Anouk Aimée

Às vezes diáfana, outras vezes de uma sensualidade voluntariosa e selvagem, mas sempre imperscrutável, misteriosa: assim foi Nicole Françoise Dreyfus, que conhecíamos como Anouk Aimée. O nome veio-lhe de uma personagem que interpretou quando tinha 13 anos. O apelido, diz-se, foi uma oferta do poeta Jacques Prévert. Porque, achava ele, Anouk merecia e queria ser amada (aimée). Com isto se tem querido salientar, agora na hora da morte da actriz, o encontro causal com o cinema, métier que ela tinha relutância em abraçar, uma elegante distância que pareceu sempre manter com o ecrã.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt