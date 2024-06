Mais velhos, exaustos, com tarefas e alunos a mais: assim se sentem os professores do 1.º ciclo

Cerca de 2150 professores do 1.º ciclo responderam a inquérito da Fenprof. Dizem dar aulas a turmas com excesso de alunos e com tarefas que ultrapassam o seu horário de trabalho.

Fazem parte de um corpo docente muito envelhecido, a exercer em edifícios muitas vezes degradados, com turmas cuja dimensão vai além do legalmente previsto e com uma carga de tarefas que os obriga a trabalhar para lá do horário: é este o retrato feito pelos cerca de 2150 professores do 1.º ciclo (cerca de 8,5% dos professores primários da escola pública) que responderam a um inquérito que a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) lançou entre o final de 2023 e o início deste ano para aferir as condições em que trabalham os docentes deste nível de ensino.