Prova de Português do 9.º ano: veja a prova e os critérios de correcção

O Instituto de Avaliação Educativa já divulgou o enunciado e os critérios de correcção da prova de final de ciclo de Português do 9.º ano, que decorreu esta segunda-feira.

Realizou-se esta segunda-feira de manhã a prova de Português do 9.º ano de escolaridade. Estas provas visam avaliar o desempenho dos alunos no final do ensino básico e certificar a conclusão deste nível de ensino. A nota da prova tem, por isso, um peso de 30% na classificação final da disciplina. O Instituto de Avaliação Educativa (Iave) já revelou os critérios de correcção da prova.

pdf Prova de Português do 9.º ano de 2024 Descarregar

pdf Critérios de correcção da prova final de Português do 9.º ano de 2024 Descarregar

Nota: a visualização dos documentos só é possível na versão do site em publico.pt