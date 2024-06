Caminho de Costa para o Conselho Europeu passou a ser uma corrida de obstáculos

Era suposto ser um processo rápido e simples, mas a nomeação do ex primeiro-ministro, António Costa, para a presidência do Conselho Europeu, acabou por complicar-se antes do início do jantar informal dos chefes de Estado e governo da União Europeia, esta segunda-feira em Bruxelas, com alguns dos membros do Partido Popular Europeu, com o líder polaco, Donald Tusk, à cabeça, a levantarem reservas sobre a escolha do português para o cargo – e a porem em dúvida o seu apoio ao socialista.

