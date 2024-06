O Levante do Soweto

É impossível falar sobre a África do Sul de 2024 sem a enquadrar na história. E a história recente da África do Sul está tão intrincada no apartheid que chega a ser impossível distingui-los.

Na África do Sul todas as coisas vivem coladas à sua antítese e os contrastes soam mais alto do que todas as sirenes. E se à nossa frente temos uma espécie de cópia de Hollywood, então é altamente provável que, nas nossas costas, exista um gigantesco bairro de lata. A cinco minutos de distância da maior universidade do país, por exemplo, deixamos de poder parar nos semáforos para evitar os cercos aos carros. Querem um exemplo concreto? Em Joanesburgo, no centro da cidade, os meus olhos bateram numa miúda que não devia ter mais do que 15 anos e no tipo que a injectava no pescoço. Ainda não eram 17h00. À nossa frente, um Porsche vermelho, novinho em folha, acelerava na estrada.