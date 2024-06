Pacto para o futuro

Em Setembro próximo, reunir-se-ão em Nova Iorque os 193 países-membros das Nações Unidas para forjar um novo consenso internacional sobre como proporcionar um presente melhor e salvaguardar o futuro, a partir da cooperação internacional e multilateralismo. Múltiplos acordos e compromissos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Agenda 2030 e o Acordo de Paris, entre muitos outros, fornecem o “o quê”. A Cimeira do Futuro analisará o “como” – como podemos cooperar melhor para cumprir as aspirações e objetivos daqueles acordos? Como podemos responder de forma mais eficaz às necessidades do presente e preparar-nos para os desafios do futuro?

