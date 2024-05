Há 11 meses seguidos que se batem recordes de temperatura: Abril é o mais quente já registado

Há quase um ano que se registam recordes consecutivos de temperatura mensais a nível global: o mês de Abril foi mais quente a nível global do que qualquer outro Abril desde que há registos, indica um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Serviço de Alterações Climáticas (C3S) do programa Copérnico de observação da Terra.

A temperatura média à superfície durante o mês de Abril de 2024 foi de 15,03 graus Celsius, 0,67ºC acima da média de Abril registada entre 1991 e 2020. Se compararmos com o período pré-Industrial – quando começou a haver um aumento considerável das emissões antropogénicas –, o mês de Abril deste ano foi 1,58ºC mais quente do que a estimativa média para Abril no período de referência de 1850 a 1900.

Este é o 11.º mês consecutivo em que se regista o mês mais quente desde que há registos, comparando com o registo do próprio mês: ou seja, o Abril mais quente de todos os registos de Abril, o Março mais quente de todos os registos relativos a Março… “Ainda que seja pouco comum, uma série similar de recordes consecutivos da temperatura média global aconteceu anteriormente em 2015/2016”, lê-se no resumo enviado pelo programa Copérnico.

O anterior Abril mais quente tinha sido registado em 2016, com menos 0,14ºC do que a temperatura média agora registada. Na Europa, este foi o segundo Abril mais quente desde que há registo, tendo as temperaturas mais altas sido registadas no Leste da Europa. Todas estas informações são obtidas através da base de dados ERA5, usada pelo Copérnico, que contem informação relativa aos padrões climáticos e de temperatura das últimas oito décadas.

Analisando a corrente de recordes mensais, a temperatura média global dos últimos 12 meses – de Maio de 2023 a Abril de 2024 – “é a mais alta alguma vez registada”, refere ainda o Copérnico. A temperatura global nestes meses esteve 0,73ºC acima da média para o período de 1991 a 2020, e 1,61ºC acima da média no período de referência de 1850 a 1900.

Ainda que o fenómeno climático El Niño – que amplifica os efeitos das alterações climáticas e tende a causar temperaturas ainda mais elevadas – esteja a perder força no Pacífico equatorial e a começar a atingir condições neutras, as temperaturas do ar marinho continuaram “em níveis anormalmente elevados”. A temperatura média global da temperatura do mar à superfície foi também a mais alta registada para o mês de Abril.

“A variação das temperaturas associada a ciclos naturais como o El Niño vão e vêm, mas a energia adicional retida no oceano e na atmosfera pelo aumento das concentrações de gases com efeito de estufa continuará a empurrar a temperatura global para novos recordes”, afirmou o director do C3S, Carlo Buontempo, também citado no comunicado do Copérnico.