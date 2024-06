Cinco feridos em acidente com ácido nítrico no Instituto Ricardo Jorge no Porto

Quatro pessoas ficaram feridas num derrame de ácido nítrico no Instituto Nacional Ricardo Jorge, no Porto, esta sexta-feira. “Normalidade restabelecida” no instituto pouco depois das 17h.

O derrame de “um recipiente com ácido nítrico” no quinto piso do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, Insa, no Porto, que causou esta sexta-feira cinco feridos, obrigou à evacuação de parte do edifício.

Em declarações aos jornalistas, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, explicou que um dos feridos considerado grave tem queimaduras na face e que os outros quatro feridos foram vítimas da inalação de vapores.

“Foi no quinto piso, estava a ser manuseado um recipiente com ácido nítrico a 60% e houve um derrame. Originaram-se vapores e houve queimaduras na face da vítima considerada crítica”, referiu o operacional. O quinto e sexto piso foram evacuados.

Nuno Crespo, assessor do Insa, confirmou que a vítima com queimaduras na cara é uma mulher. No entanto, não tem indicação de que o estado da colaboradora seja grave.

“Suspeita-se que tenha havido manipulação do frasco por parte da colaboradora, que o terá deixado cair. Porém, só confirmaremos depois de investigação interna”, acrescentou.

Os Bombeiros Sapadores depois de terem “feito toda a recolha de material e a descontaminação quer do local, quer do pessoal” também estão “a medir com um detector de gases se ainda existe algum vestígio da matéria perigosa em questão”, acrescentou Carlos Marques.

As vítimas foram conduzidas ao Hospital de São João, no Porto. Fonte do Comando Sub-regional do Porto disse à Lusa que o alerta para o incidente foi dado às 11h33.

No local, pelas 13h20, ainda se encontravam os Bombeiros Sapadores do Porto, o INEM, a viatura de emergência médica do Hospital de Santo António, a Polícia Municipal e a PSP.

Já pouco depois das 17h, a “normalidade foi restabelecida no INSA. "Foi feita toda a contenção da matéria perigosa, descontaminado o espaço e os operacionais envolvidos e tomadas todas as medidas necessárias, feito isto foi possível voltar ao espaço e a normalidade foi restabelecida", explicou Carlos Marques.