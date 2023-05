Vírus sincicial respiratório em crianças foi uma epidemia “fora de época” e durou três vezes mais

Foi uma epidemia “fora de época” e com um “período epidémico mais longo em comparação com as épocas anteriores”, conclui um estudo elaborado por investigadores do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) que analisou o número de casos de infecção provocada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) entre o final de Setembro de 2020 e o início de Maio de 2022. Este é um dos vírus respiratórios mais comuns em pediatria.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt