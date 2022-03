Professora da Universidade do Porto acusada de atacar colegas com garrafa de ácido

Uma professora da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) está a ser alvo de um processo disciplinar depois de ter sido acusada de agredir, com uma garrafa de ácido nítrico, dois colegas de trabalho num laboratório da instituição. As vítimas, um professor e uma técnica superior, sofreram ferimentos ligeiros. A docente em causa, catedrática e responsável pelo laboratório, garante que se tratou de “um acidente”. Na semana passada, uma nova queixa contra a mesma pessoa, desta vez com acusações de assédio laboral, levou a direcção da faculdade a suspendê-la de imediato de funções.