Gaza: “Nunca me esquecerei das crianças vivas, mas mortas por dentro”, diz Jorge Moreira da Silva

Neste episódio, o subsecretário-geral das Nações Unidas partilha com os ouvintes do P24 as imagens que não consegue esquecer dos dias que passou em Rafah.

A ajuda humanitária não chega a quem mais precisa em Gaza. Há 19 mil crianças órfãs, 50 mil crianças desnutridas e um milhão de pessoas em situação de fome. Como era previsível, a situação deteriorou-se com os ataques a Rafah, no Sul do enclave.

A guerra tem impossibilitado as agências das Nações Unidas, e outras organizações humanitárias, de prestarem auxílio à população civil. Um total de 250 instalações (escolas e outras instalações da agência das Nações Unidas para os Refugiados na Palestina) foram atacadas e já morreram mais de 200 funcionários. É uma circunstância inédita: trabalhar nas Nações Unidas ou em agências humanitárias já não é uma garantia de protecção.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução a apoiar a proposta dos EUA para pôr fim aos combates entre Israel e o Hamas . Para Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral das Nações Unidas e director executivo dos serviços de projectos da agência, a solução passa não só por um cessar-fogo, mas também pelo regresso a uma solução de dois Estados. “Israel tem direito à sua segurança, mas a Palestina também tem direito a ser um Estado”.

Neste episódio, Jorge Moreira da Silva partilha com os ouvintes do P24 as imagens que não consegue esquecer dos dias que passou em Rafah.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.