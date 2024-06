Esquerda anuncia união em França: “Uma nova página na História”

A esquerda francesa anunciou nome e manifesto para a sua aliança para disputar as eleições legislativas francesas cuja primeira volta se realiza a 30 de Junho: “Com esta Nova Frente Popular escreve-se uma nova página na História de França!”, declararam os partidos.

A formação desta aliança era vista com muito cepticismo dadas diferenças fundamentais em alguns campos e a figura do líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, protagonista de algumas destas diferenças.

Um jornalista presente na conferência de imprensa de apresentação nesta sexta-feira, Pierre Lepelletier do Figaro, comentava ao ver juntos a política Aurore Lalucq, do partido de centro-esquerda Praça Pública, e Manuel Bompard, da França Insubmissa, “estamos mesmo no metaverso”.

Mas a França Insubmissa acabou por fazer concessões importantes para o programa das esquerdas unidas (Partido Socialista, França Insubmissa, Verdes, Partido Comunista, Praça Pública​): concordar em manter a entrega de armas à Ucrânia e defender o regresso da Rússia às fronteiras anteriores ao início da agressão russa; declarar que o Hamas é uma organização terrorista, e admitir que o anti-semitismo explodiu em França (e não é apenas “residual”), assinalou na rede social X (antigo Twitter) Philippe Marlière, professor de política francesa na University College London.

“É irrepreensível no plano internacional”, comenta Marlière. “Empenho pró-europeu, apoio à Ucrânia e respeito das suas fronteiras, cessar-fogo em Gaza, Estado palestiniano, libertação dos reféns.”

A Nova Frente Popular tem valores nas sondagens que lhe permitem competir com a direita radical da União Nacional, partido anti-imigração, nacionalista, eurocéptico e islamofóbico de Marine Le Pen (e do candidato a primeiro-ministro Jordan Bardella).

As eleições legislativas, com o seu sistema de eleição de deputados com 50% mais um e repetição numa segunda volta, não é vantajosa para o partido de Le Pen, que apesar de ter seguido com sucesso uma estratégia de desdiabolização, acabando por exemplo com o anti-semitismo no partido (e expulsando o próprio pai, o fundador Jean-Marie Le Pen) continua a ter uma rejeição assinalável que pode levar outros campos a unir-se contra os seus candidatos.

Apesar de o Presidente, Emmanuel Macron, ter dito que estava nestas eleições para vencer, as sondagens não parecem dar-lhe muitas hipóteses. O seu cargo não está de qualquer modo em causa (e Macron já excluiu qualquer hipótese de se demitir qualquer que seja o resultado da votação).

O cenário mais provável parece ser o de coabitação, ou seja, quando há ao mesmo tempo um Presidente de um partido e um primeiro-ministro de outro.

No caso de ser a esquerda a vencer, ainda não há ideia de quem será o candidato. Mas o socialista Raphaël Glucksmann disse que não será Mélenchon “por uma razão muito simples: é preciso que seja alguém consensual”.

Caos entre os conservadores

Para a direita radical, esta semana já trouxe um sucesso a Le Pen: a quebra formal do “cordão sanitário” em torno da direita radical pel’Os Republicanos, o partido gaullista que há anos entrou em declínio depois de ter sido uma força essencial na política francesa: o seu líder, Éric Ciotti, anunciou que queria uma aliança com a União Nacional, aliança que foi rapidamente confirmada por Bardella.

Na sequência da afirmação de Ciotti, vários pesos pesados do partido anunciaram que ele se deveria demitir e começaram a levar passos para o fazer.

Ciotti tentou impedi-lo fechando à chave a sede do partido e não permitindo a entrada de ninguém. O conselho político do partido reuniu-se num museu, e terminou com a decisão de o retirar do cargo. Ciotti diz que não sai porque não foram respeitados os estatutos.

Outro partido que não se está a sair bem das ondas de choque do anúncio de eleições relâmpago de Macron é o extremista Reconquista, de Éric Zemmour, o partido ainda à direita da União Nacional, e que inclui a sobrinha de Marine Le Pen, Marion Maréchal, que já esteve no partido da tia (então chamado Frente Nacional).

Zemmour não terá gostado dos comentários de Maréchal, que como número dois da lista às europeias acabou de ser eleita eurodeputada (o partido obteve 5,5% dos votos), sobre as exigências excessivas da Reconquista para um acordo com a União Nacional e, acusando-a de traição, expulsou-a, e ao seu círculo próximo, do partido.

Maréchal disse que não se irá juntar à União Nacional e que irá assumir o seu lugar no Parlamento Europeu, mas que irá apoiar a União Nacional – mais votos para Le Pen.