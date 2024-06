As roupas e jóias de Vivienne Westwood vão a leilão

As receitas do leilão reverterão a favor de causas e instituições que Westwood apoiava: a sua própria Fundação Vivienne, a Greenpeace, a Amnistia Internacional e os Médicos Sem Fronteiras.

Vestidos, fatos, sapatos e jóias da colecção pessoal da falecida designer de moda britânica Vivienne Westwood vão ser leiloados este mês, com o objectivo de angariar fundos para instituições de caridade.

Mais de 200 lotes estão a ser oferecidos pela Christie’s em Londres com Vivienne Westwood: A Colecção Pessoal, um leilão em duas partes, repartido por uma venda ao vivo a 25 de Junho e um leilão online, que decorre de 14 a 28 de Junho.

Westwood, um dos maiores nomes da moda britânica, morreu em Dezembro de 2022, aos 81 anos. O seu colaborador e viúvo Andreas Kronthaler seleccionou para o leilão looks de cerca de 40 anos, sendo os mais antigos da colecção Outono/Inverno 1983-1984 de Westwood.

“Estas são as coisas que ela própria escolheu para vestir ao longo dos últimos 40 anos da sua vida”, disse Adrian Hume-Sayer, director de vendas do leilão, à Reuters numa antevisão de imprensa na quinta-feira. “É muito pessoal... São coisas que usava para andar na sua bicicleta, a passear por Londres, em entrevistas à imprensa, no fim da passerelle... apenas a conduzir o seu dia-a-dia. Mas ela também vivia... como falava. E assim, ao contrário de muitas pessoas... na sua posição, ela usava coisas repetidamente. Ela tinha favoritos.”

Westwood, cujo nome era sinónimo de rebeldia punk dos anos 70, era também conhecida pelo seu activismo. As suas t-shirts tinham slogans contra as alterações climáticas e a poluição causadas pelos combustíveis fósseis, bem como o seu apoio ao fundador da WikiLeaks, Julian Assange.

Para além do vestuário e dos acessórios, um conjunto de impressões ampliadas de um baralho de cartas de jogar que Westwood desenhou em 2017 — centrado em questões como as alterações climáticas e a desigualdade — também está a ser posto à venda, com um valor estimado entre as 30 mil e as 50 mil libras (35.700 a 59.500 euros).

