Seis milhões de passageiros passaram pelos aeroportos nacionais em Abril

No passado mês de Abril foram registados movimentos de seis milhões de passageiros nos aeroportos portugueses, um aumento de 2,3% face a igual mês do ano passado (período que beneficiou com o fim-de-semana prolongado da Páscoa, que este ano ocorreu nos últimos três dias de Março).

Em termos de carga e correio, adianta esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento foi mais significativo, de 14,4%, para 21 mil toneladas transportadas.

O instituto estatístico oficial, na comunicação emitida esta sexta-feira, sublinha que “no início de 2024 continuou a verificar-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais”. Entre Janeiro e Abril deste ano, “o número de passageiros movimentados aumentou 4,8% e o movimento de carga e correio cresceu 13,8%”, face aos primeiros quatro meses de 2023.

Nos primeiros quatro meses de 2024, “o aeroporto de Lisboa movimentou 53,4% do total de passageiros (10,5 milhões)”, o que significa mais 5,2% por comparação com o mesmo período de 2023. O aeroporto do Porto concentrou 23% do total de passageiros movimentados (4,5 milhões). O aeroporto de Faro registou um crescimento de 2,4% no movimento de passageiros (2,1 milhões), acrescenta o instituto.

Segundo os dados do INE, a “França foi o principal país de origem e de destino dos voos, apesar de ter registado decréscimos no número de passageiros desembarcados”, com uma queda homóloga de 2,4%, e embarcados (também de 2,4%) face ao mesmo período de 2023.

O Reino Unido e a Espanha ocuparam a segunda e terceiras posições, como principais países de origem e de destino de passageiros de transporte aéreo para Portugal.