Comboio histórico volta aos carris do Douro entre Junho e Outubro

Vai voltar aos carris o comboio histórico do Douro que entre Junho e Outubro tem previsto realizar 51 viagens, uma "viagem no tempo" que acompanha a paisagem Património Mundial da UNESCO.

Para a temporada de 2024, e face ao "crescente interesse e procura" por esta experiência, a CP – Comboios de Portugal decidiu aumentar o número de viagens realizadas. Ao todo, serão 51 circulações, às quartas-feiras, sábados, domingos e também no feriado de 15 de Agosto.

A primeira viagem acontece a 15 de Junho, um sábado, e a última a 27 de Outubro, domingo.

A viagem, com lotação de 254 lugares, acontece a bordo de um comboio composto por uma icónica locomotiva a vapor com quase cem anos — a CP 0186, construída em 1925 — e por cinco carruagens históricas (construídas entre 1908 e 1934), e percorre os 36 quilómetros de distância entre as estações da Régua e do Tua (ida e volta, com paragem no Pinhão).

"Mais do que passageiros", escreve a CP em comunicado de imprensa, este comboio "transporta história, cultura e emoções, apostando no envolvimento da região".

O programa arranca na Régua, 30 minutos antes da partida, contando com uma oferta de um cálice de vinho do Porto, águas e rebuçados da Régua. Em cada viagem haverá animação regional a bordo, assim como doces típicos da região.

Haverá ainda, quer na ida quer no regresso, uma paragem na Estação do Pinhão, onde os participantes têm a oportunidade de assistir ao abastecimento de água à locomotiva a vapor e podem também admirar os painéis de azulejos que decoram as paredes da estação

A viagem tem um custo de 54 euros por adulto e 28 euros por criança. Todas as informações podem ser consultadas no site da CP.