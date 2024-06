O Homem dos Teus Sonhos, Pedágio e outras estreias para esta semana

Paul Matthews era um professor e pai de família comum até se ter tornado uma personagem constante nos sonhos das outras pessoas. Subitamente, transforma-se numa celebridade mundial, algo que lhe causa bastante satisfação e o faz sentir especial.

Tudo acontece com relativa tranquilidade até esses sonhos, até aí inócuos, se converterem em pesadelos horríveis, onde ele tem sempre um papel preponderante.

Estreada no Festival de Cinema de Toronto, uma comédia negra escrita e realizada pelo norueguês Kristoffer Borgli – conhecido pelo filme Farta de Mim Mesma (2023) –, que volta a reflectir sobre os efeitos colaterais da fama.

Com Nicolas Cage no papel principal (e também na equipa de produção), O Homem dos Teus Sonhos conta ainda com as actuações de Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula e Dylan Baker.

Suellen, trabalhadora de uma portagem, é uma mãe solteira capaz de tudo para cuidar de Tiquinho, o seu filho adolescente. Quando descobre que ele é homossexual, decide recorrer aos serviços de um pastor que lhe é recomendado devido às suas terapias de reconversão do “mal gay”.

Mas o “tratamento”, caríssimo, está fora das possibilidades económicas de Suellen que, contra tudo aquilo em que acredita, aceita colaborar com um grupo de marginais num esquema de furtos.

Seleccionado para competir nos Festivais de Cinema de Toronto (Canadá) e de San Sebastián (Espanha), Pedágio – que em português do Brasil significa “portagem” –, é um drama com assinatura de Carolina Markowicz (Carvão, O Órfão) e tem Maeve Jinkings e Kauan Alvarenga como protagonistas.

Paris, década de 1920. A aclamada dançarina russa Ida Rubinstein (1883-1960) pede a Maurice Ravel (1875-1937) para criar uma composição para um balé, que ela quer que seja ousado e cheio de sensualidade. Ravel, que se encontra numa fase pouco criativa e se debate com alguns problemas de saúde, demora seis anos para a executar.

O resultado foi Bolero, a mais famosa obra da sua carreira, que se estreou na Ópera Garnier, no dia 22 de Novembro de 1928, foi conduzida pelo maestro Walther Straram (1876-1933) e coreografada por Bronislava Nijinska (1891-1972). Apesar de ter causado algum tumulto devido à sensualidade da coreografia, Bolero teve um sucesso imediato.



Com realização de Anne Fontaine (Coco Avant Chanel, Paixões Proibidas, Branca Como Neve, Turno da Noite), este biopic conta com as interpretações de Raphaël Personnaz, Jeanne Balibar, Doria Tillier, Vincent Perez, Emmanuelle Devos e Anne Alvaro.

Baseado num evento verídico ocorrido em Outubro de 1940, ao largo da Ilha da Madeira, em plena Segunda Grande Guerra, este filme conta a história do capitão Salvatore Todaro (1908-1942), o comandante do submarino Cappellini que, depois de ter afundado um navio belga que carregava armamento para os ingleses, tomou uma decisão inesperada que desafiava as leis da guerra mas honrava as do mar: resgatar os 26 marinheiros sobreviventes da embarcação inimiga e transportá-los até ao porto mais próximo, na Ilha de Santa Maria (Açores).

Mas, para que todos coubessem no submersível, foi forçado a navegar à superfície durante três dias. Isso tornou a sua própria embarcação visível para as forças inimigas, colocando em risco a sua vida e a dos seus companheiros.

Filme de abertura da 80.ª edição do Festival de Cinema de Veneza (em substituição do filme Challengers, de Luca Guadagnino), é realizado por Edoardo De Angelis. Com Pierfrancesco Favino como protagonista, Comandante conta ainda com Johan Heldenbergh, Massimiliano Rossi, Luca Chikovani, Silvia D'Amico e Johannes Wirix nos papéis secundários.

Década de 1970. Kim, um famoso cineasta coreano, estava satisfeito com a estreia do seu último filme até ser totalmente arrasado pela crítica especializada. Algum tempo mais tarde, com um novo trabalho a dias de ser terminado, começa a sonhar com um final alternativo que, segundo o seu instinto, o pode transformar numa obra-prima da Sétima Arte.

Empenhado a assumir o risco e avançar com um argumento reescrito, Kim vai ter de enfrentar a censura das autoridades, o desagrado dos produtores e a estupefação de todo o elenco de actores, que tem uma enorme dificuldade em perceber as intenções do novo texto.

Estreada, fora de competição, no Festival de Cinema de Cannes, uma comédia da autoria do sul-coreano Kim Jee-woon (História de Duas Irmãs, Eu Vi o Diabo, O Último Desafio, A Idade das Sombras), com Song Kang-ho, Im Soo-jung, Oh Jung-se, Jeon Yeo-been e Krystal Jung no elenco.

Anthony Miller (Russell Crowe) é contratado para substituir um actor que morreu durante a rodagem de um filme de terror. Quando ele começa a demonstrar paranóia e comportamentos erráticos, a sua filha Lee (Ryan Simpkins) começa a questionar-se se o pai estará a ter uma crise mental ou se estará sob a influência de algo maligno.

Um filme de terror sobrenatural com realização de Joshua John Miller – filho do actor Jason Miller, que deu vida ao padre Damien Karras no filme O Exorcista (1973), o clássico assinado por William Friedkin –, que escreve o argumento em parceria com M.A. Fortin. A completar o elenco estão Sam Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg, David Hyde Pierce, Adrian Pasdar, Tracey Bonner e Josh Warren.

Maggie Diggins, uma jovem vombate, transformou-se numa super-heroína depois de salvar (inadvertidamente) um esquilo voador de uma morte certa. Essa situação deu-lhe um inesperado gosto por socorrer criaturas em perigo, algo verdadeiramente difícil na cidade onde vive, que acaba de atingir os índices de criminalidade mais baixos da sua história.

Mas a oportunidade para provar o seu valor surge quando descobre que um génio da tecnologia trabalha num plano maléfico e que tenciona enviar todos os habitantes da cidade para o metaverso. É assim que a Super-Vombate encontra um novo propósito para a sua vida.

Uma aventura de animação realizada por Ricard Cussó e Tania Vincent, também responsáveis por Scarygirl - A Miúda Fantástica, que adaptam um argumento escrito por Dominic Morris.

A equipa de voleibol da escola secundária de Karasuno avança para a terceira fase do torneio Harutaka, na província de Miyagi (Japão). Chegados a esta fase da competição, terão de enfrentar a escola de Nekoma, com quem têm um grande historial de rivalidade.

Apesar de estilos diferentes, os jogadores das duas escolas têm iguais probabilidades de sair vencedores e o torneio promete emoções fortes num confronto que ficou conhecido como “A Batalha na Lixeira”.

Uma animação escrita e realizada por Susumu Mitsunaka que se baseia na manga Haikyu!!, da autoria de Haruichi Furudate. O enredo é uma continuação da série de televisão homónima e inclui as vozes de Ayumu Murase, Kaito Ishikawa, Yuki Kaji e Yuichi Nakamura.

