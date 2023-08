Um submarino ao fundo, Comandante, abriu as águas do Festival de Veneza

Comandante, o filme que abriu esta quarta-feira a 80.ª edição do Festival de Veneza, e que inaugurou a competição, chegou ao Lido como segunda escolha. Sabia-se desde Julho: a greve dos actores norte-americanos fez retirar do programa o título inicialmente escolhido, Challengers, de Luca Guadagnino, que viu adiada a sua estreia mundial para 2024. Sem poderem contar com a promoção de Zendaya, a star, os produtores, contra a vontade do realizador, decidiram não viabilizar o lançamento do filme neste momento.

