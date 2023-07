Filme de Luca Guadagnino retirado da abertura do Festival de Veneza

A greve dos actores norte-americanos faz baixas no Festival de Veneza: Challengers, de Luca Guadagnino, foi retirado do programa como filme de abertura porque os seus actores e a sua vedeta principal, Zendaya, não se deslocariam ao Lido devido à paralisação convocada pelo SAG-AFTRA, sindicato que junta a guilda Screen Actors Guild e a federação Federation of Television and Radio Artists e representa os intérpretes das poderosas indústrias do cinema e da televisão norte-americanos. Challengers seria exibido no dia 30 fora de competição. O festival anunciou o título que o substitui: Comandante, de Edoardo De Angelis, com Pierfranceso Favino, passado durante a II Guerra Mundial.

