Radares de velocidade média na Ponte Vasco da Gama começam a multar a 15 de Junho

Depois de três meses em testes, os novos radares de velocidade média da Ponte Vasco da Gama vão entrar em funcionamento já a partir de 15 de Junho, anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a GNR que dá conta da assinatura do protocolo com a Lusoponte para o efeito.

A Ponte Vasco da Gama vai assim passar a contar com radares de controlo da velocidade média, que se juntam aos restantes 12 que já estão em funcionamento no país inteiro desde o dia 1 de Setembro de 2023.

De acordo com o mesmo comunicado, os novos equipamentos estiveram em fase de teste durante três meses, durante os quais foram controlados mais de 100 mil veículos, tendo sido verificadas 275 infracções muito graves (181 Km/h a 277Km/h), 1109 infracções graves (151 Km/h a 180Km/h), 23 601 infracções leves (121 Km/h a 150 Km/h), em que a velocidade de 277 Km/h foi o maior excesso registado.

Corridas ilegais

A GNR justifica a colocação dos radares na ponte com a elevada intensidade de trânsito, os frequentes congestionamentos e os acidentes rodoviários, muitas vezes graves devido ao excesso de velocidade, alundindo também ao "fenómeno das corridas ilegais".

“A Guarda Nacional Republicana é responsável pela fiscalização e ordenamento do trânsito em 97% da rede viária em Portugal continental, sendo fundamental o seu contributo para a redução da sinistralidade rodoviária, dispondo, para tal, de valências específicas, que garantem a livre circulação e a integridade dos utentes das vias”, lê-se no mesmo comunicado, que acrescenta que a “redução da sinistralidade rodoviária constitui uma prioridade estratégica para a Guarda Nacional Republicana e com este equipamento, tecnologicamente evoluído, a Guarda afirma-se como precursora activa na aplicação de tecnologia em prol da segurança dos condutores com o objectivo de potenciar uma diminuição sustentada e consistente da sinistralidade rodoviária, nos principais eixos rodoviários”.

No mesmo documento a GNR aproveita para deixar alguns conselhos aos automobilistas, nomeadamente, no que diz respeito ao cumprimento dos limites de velocidade legalmente estabelecidos, à necessidade de adequar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, assim como, evitar manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes.

A adopção de uma condução atenta, cautelosa e defensiva, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária é também um conselho.