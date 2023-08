Velocidade média de circulação vai ser controlada a partir de Setembro

A partir de 1 de Setembro vão entrar em funcionamento 12 radares que medem a velocidade média dos veículos, o que constitui uma novidade nas estradas portuguesas, segundo adiantou o Jornal de Notícias esta quarta-feira. O novo sistema está a ser apresentado esta manhã no Montijo.

Em declarações à TSF, o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ANSR), Rui Ribeiro, explicitou que estes novos radares vão ser instalados em locais onde o controlo da “velocidade instantânea não é suficiente para diminuir a velocidade” de circulação. Estes radares detectam a velocidade num primeiro equipamento e voltam a registá-la num segundo equipamento, calculando a velocidade em que foi percorrida aquela distância.

“Estão espalhados pela Europa inteira, com resultados favoráveis”, indicou Rui Ribeiro. Os radares de velocidade média vão estar localizados em quatro auto-estradas: na A1 (em Santarém e na Mealhada), na A25 (em Águeda), na A3 (em Braga e na Trofa) e na A42 (em Paços de Ferreira). A velocidade média também vai ser controlada em três estradas nacionais: na Nacional 10 (no Montijo e em Vila Franca de Xira), na Nacional 109 (na Figueira da Foz) e na Nacional 211 (em Marco de Canavezes). E ainda em dois itinerários complementares: no IC19 (em Sintra) e no IC2 (em Loures).

Também em declarações à TSF, o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, José Miguel Trigoso, destacou que "este novo sistema procura evitar aquele tipo de travagens bruscas, porque ali há um radar e depois volta a acelerar-se logo passado o radar”. “Permite que, pelo menos, durante determinado espaço entre radares, a velocidade média não ultrapasse a velocidade limite. É uma medida que à partida me parece positiva, agora vamos ver o resultado", acrescentou.

O distrito do Porto será aquele que vai ter mais radares de velocidade média (cinco), embora nem todos entrem em funcionamento a 1 de Setembro. Para identificar os 23 locais onde a velocidade média será controlada pelos 12 novos radares será colocado o sinal de trânsito H42, previsto no artigo 34.º do Regulamento de Sinalização do Trânsito.

No âmbito da campanha Radares Salvam Vidas, entrarão também em funcionamento, a partir da mesma data, mais 25 destes equipamentos, mas que medem apenas a velocidade instantânea. No conjunto, “nos locais onde vão ser instalados os radares, 115 pessoas perderam a vida nos últimos cinco anos”, frisou ao JN a vice-presidente da ANSR, Ana Tomaz.

“Os sinais já estão nos locais. Houve até alguns que foram destapados e os radares ainda não estavam activos. Tivemos um presidente de uma junta de freguesia que nos disse que o sinal já estava a ajudar a diminuir a velocidade numa estrada”, adiantou ainda.

Actualmente existem 61 radares em funcionamento.