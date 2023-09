Novos radares: saiba onde vão estar a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, dia 1 de Setembro, entram em funcionamento 37 novos radares, incluindo 12 que medem a velocidade média de circulação dos veículos — uma novidade nas estradas portuguesas. O novo sistema foi apresentado em meados de Agosto no Montijo. Gradualmente, o Sistema Nacional de Controle de Velocidade (SINCRO) duplicará a sua capacidade, passando do total actual de 61 Locais de Controlo de Velocidade (LCV) para 123.

Durante o anúncio da instalação dos novos radares, a secretária de Estado da Protecção Civil explicou que o objectivo da medida "não é castigar os condutores nem aumentar receitas com multas," mas sim "dissuadir comportamentos de risco".

"Nos locais onde [os radares] nos últimos sete anos têm estado a funcionar, reduzimos em 74% o número de vítimas. Um sinal inequívoco de que os radares dão um contributo para diminuir a sinistralidade e que os radares salvam vidas", disse Patrícia Gaspar.

Os radares de velocidade média (que detectam a velocidade num primeiro equipamento e voltam a registá-la num segundo equipamento, calculando a velocidade em que foi percorrida aquela distância) vão estar localizados em quatro auto-estradas: na A1 (em Santarém e na Mealhada), na A25 (em Águeda), na A3 (em Braga e na Trofa) e na A42 (em Paços de Ferreira).

A velocidade média também vai ser controlada em três estradas nacionais: na Nacional 10 (no Montijo e em Vila Franca de Xira), na Nacional 109 (na Figueira da Foz) e na Nacional 211 (em Marco de Canaveses). E ainda em dois itinerários complementares: no IC19 (em Sintra) e no IC2 (em Loures).

O distrito do Porto será aquele que vai ter mais radares de velocidade média (cinco), embora nem todos entrem em funcionamento a 1 de Setembro.

Para identificar os locais com controlo da velocidade média será colocado o sinal de trânsito H42, previsto no artigo 34.º do Regulamento de Sinalização do Trânsito.

No âmbito da campanha Radares Salvam Vidas, entrarão também em funcionamento, a partir da mesma data, mais 25 destes equipamentos, mas que medem apenas a velocidade instantânea.