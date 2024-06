Alto comandante do Hezbollah morto em ataque de Israel no sul do Líbano

Taleb Abdallah, também conhecido como Abu Taleb, é o mais importante combatente do Hezbollah a ser morto pelo Exército israelita desde o início da ofensiva militar na Faixa de Gaza.

Um líder militar do Hezbollah e três outros combatentes do movimento libanês foram mortos num ataque do Exército de Israel na madrugada desta quarta-feira.

Num comunicado, o Hezbollah identificou o líder militar como Taleb Abdallah, responsável pelas operações do movimento xiita libanês na região centro da fronteira entre o Líbano e Israel.

O ataque israelita aconteceu na região de Jwaya, a poucos quilómetros da fronteira com Israel.

Taleb Abdallah, também conhecido como Abu Taleb, é o mais importante combatente do Hezbollah a ser morto pelo Exército israelita desde o início da ofensiva militar na Faixa de Gaza, em Outubro de 2023, lançada na sequência de um ataque do movimento palestiniano Hamas em território israelita.

Segundo a agência Reuters, Abu Taleb era superior hierárquico de Wissam Tawil, um outro alto responsável do Hezbollah morto pelo Exército israelita em Janeiro.

Ao todo, cerca de 300 combatentes do Hezbollah foram mortos pelo Exército de Israel em território libanês desde Outubro.