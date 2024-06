Em Milfontes, a feira de turismo de Odemira e Sudoeste Alentejano corre junto ao rio

Junta-se o interior à costa, o “melhor” do concelho de Odemira e do Alentejo. É de olhos no rio e mar que se faz a Feitur – Feira de Turismo do Sudoeste. De 13 a 16 de Junho em Vila Nova de Milfontes.

É uma montra de promoção turística do concelho de Odemira, mas espraia-se por toda a costa alentejana e mais Alentejo. A Feitur - Feira de Turismo do SW abre-se a visitas junto ao estuário do rio Mira em Vila Nova de Milfontes.

De 13 a 16 de Junho, há por aqui festa geral tendo como pilares a animação turística, as actividades náuticas, a gastronomia, o artesanato e a música.

Além de um programa cheio, o evento, com entrada livre, tem assegurada a participação de “unidades de alojamento e de empresas de animação turística, restaurantes, exposição de produtos agro-alimentares, artesanato local", informa a câmara de Odemira.

O objectivo é claro: promover o “concelho de Odemira e o Sudoeste Alentejano como destino de eleição para o turismo e para a prática desportiva em plena natureza”.

Durante a feira, os visitantes poderão ter acesso a actividades gratuitas, passando pelo “mergulho, stand up paddle, surf, passeios de barco no rio Mira, canoagem ou andebol de praia”. O programa inclui ainda, entre muitas propostas, caminhadas, workshops (como de talha em madeira ou pintura alentejana, gelataria artesanal ou medronho), provas de vinhos e momentos musicais (do hip hop ao cante alentejano, de bandas a DJ). Entre os vários momentos destacados no programa, podem contar-se com frota de veleiros pelo rio.

No centro da festa, um Espaço Showcooking promete dar a provar o melhor do concelho e região, incluindo momentos de cozinha ao vivo e apresentações (caso de “Sabor local: Estratégia “do Prado ao Prato” no Alentejo Litoral”).

Foto A Feitur já é uma tradição pré-Verão de VIla Nova de Milfontes Luí­s Guerreiro

A feira abre às 18h (quinta-feira), 14h (sexta-feira) e 11h no sábado e domingo. Mais informações no site da câmara de Odemira, com programa completo em .pdf aqui.

A Feitur é promovida pelo município de Odemira e pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Estação Náutica de Odemira, Associação Casas Brancas, Associação Rota Vicentina e Associação de Artesãos do Concelho de Odemira – CACO.