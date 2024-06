Hilton abre novo hotel em Lisboa (e vêm aí mais dois)

Duo Hotel Lisbon, perto do Cais do Sodré, integra-se na chancela Curio Collection e tem cozinha pela chef Marlene Vieira. Sob marcas Hilton vão abrir mais dois nas redondezas.

Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton. É o novo hotel com uma chancela Hilton em Lisboa e fica na zona do Cais do Sodré, perto do Mercado da Ribeira.

Oficialmente aberto esta quarta-feira, o Duo que dá nome ao hotel, localizado entre a rua da Boavista e a rua Dom Luís I, é explicado pela divisão em dois edifícios, "dois estilos arquitectónicos distintos": "um edifício tradicional do século XIX e uma construção mais moderna", explica-se na apresentação do projecto, "interligados por um pátio".

Gerido pela Feuring Asset Management GmbH, o hotel anuncia-se como "prestando homenagem ao rico património cultural de Lisboa, mas com um toque moderno".

Foto Uma das fachadas do novo hotel dr

São 75 quartos, divididos por sete categorias, que no site se apresentam como dos mais standard às suítes King (com versão King Azulejos e King Azulejos Deluxe, sob o mote óbvio). Todos prometem vistas para o rio e o casario.

Na decoração, integram-se "elementos de design com inspiração local", caso das cabeceiras de cama com "painéis de azulejos pintados à mão na fábrica Viúva Lamego", "homenagem à tradição da cerâmica portuguesa, exibindo desenhos do catálogo histórico da fábrica e reproduções de motivos de azulejos industriais".

Foto Duo Hotel Lisbon dr

A restauração fica por conta da chef Marlene Vieira: é o restaurante Novo Mundo, carta de "cozinha tradicional portuguesa com um toque moderno"; complementado com o For The Voyage, com "pastelaria delicada". Há também bar e para o pátio prometem-se eventos pelo ano fora.

O Duo é o primeiro do trio de novos projectos anunciados sob chancelas Hilton para Lisboa: segue-se um "Hampton by Hilton e o primeiro hotel da marca Canopy by Hilton em Portugal, a abrir na cidade", nos próximos dois anos. Os projectos surgem, refere-se, na "sequência de um acordo de gestão entre a Hilton e a Feuring Asset Management GmbH anunciado no ano passado".

Foto Duo Hotel Lisbon dr

Sob a chancela Curio Collection, a Hilton tem em Portugal também o Boeira Garden Hotel Porto Gaia, The Emerald House Lisbon e Legacy Hotel Cascais, que abriu esta Primavera.

Sob outras chancelas da marca, está presente em Portugal com DoubleTree by Hilton em Lisboa (Fontana) e novíssimo hotel nos Açores (Lagoa, São Miguel), o Hilton Vilamoura As Cascatas e Hilton Porto Gaia, Hilton Garden Inn de Évora, Conrad Algarve, hotéis Tapestry Collection (Porto: Arts e Sé Catedral).