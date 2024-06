A noite e o dia na pintura de António Carneiro, “um solitário na arte portuguesa”

Ainda que releve a atenção que, em alguns momentos, lhe foi dada no século XX, principalmente após a retrospectiva promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian em 1973, com curadoria de José-Augusto França, Bernardo Pinto de Almeida acha que a obra de António Carneiro (Amarante, 1872-Porto, 1930) não teve ainda a atenção que mereceria na historiografia da arte portuguesa. Por isso espera, e acredita, que a reabertura, esta quinta-feira (18h), do atelier do pintor na cidade do Porto, após cuidadas obras de restauro e beneficiação, possa lançar um foco novo sobre a sua arte e a originalidade do seu simbolismo.

