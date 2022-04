Reabilitação do Ateliê António Carneiro no Porto deverá estar concluída em 2023

As obras de reabilitação do edifício do Ateliê António Carneiro, na freguesia do Bonfim, no Porto, arrancaram esta terça-feira e visam transformar o espaço numa nova estação do Museu da Cidade, que deverá estar concluída no início de 2023.

A empreitada, a cargo da empresa municipal GO Porto, prevê a recuperação da traça original, que data dos anos 1920, assumindo uma “galeria principal de exposição e dois ateliers com as condições técnicas necessárias à sua nova utilização”.

Fruto de um investimento de 648 mil euros, o espaço intervencionado, que conta com mais de 500 metros quadrados, inclui também um jardim, um terraço e um pátio.

“Todas as fachadas, tanto do próprio edifício como dos muros que delimitam o jardim e o pátio, vão ser preservadas, assegurando a conservação dos elementos arquitectónicos que o caracterizam e a imagem urbana desta zona da cidade”, observa a autarquia em nota publicada no seu site oficial.

Com a reabilitação, o atelier vai passar a ter um espaço de recepção, uma bilheteira e três acessos, que podem ser usados como entrada, “potenciando a acessibilidade e [o] usufruto do local”.

A obra tem um prazo de execução de 300 dias, devendo estar concluída no final de Janeiro de 2023.

O Ateliê António Carneiro é uma das 17 estações do projecto pensado pelo director artístico, Nuno Faria, para o Museu da Cidade do Porto, que se estende desde o Parque da Pasteleira, a oriente, à Bonjóia, a ocidente.

Construído na década de 1920, o atelier de António Carneiro e do seu filho, Carlos Carneiro, está encerrado ao público “há alguns anos”, nota a página oficial do Museu da Cidade do Porto, acrescentando que o espólio da instituição é composto por cerca de três centenas de obras, incluindo auto-retratos, retratos da família e pinturas marinhas, de interiores de igreja e de panorâmicas da cidade do Porto.

A página do Museu da Cidade do Porto destaca ainda que o arquitecto Camilo Rebelo é responsável pelo projecto de reabilitação que tem como objectivo “recuperar a traça e o uso originais”.

“Neste projecto sobressaem, por um lado, os dois ateliers de pintura como espaços centrais, e, por outro, a dotação das características programáticas e técnicas que permitem voltar a abrir o espaço ao público”, salienta o Museu da Cidade, observando que a intervenção pretende recuperar e qualificar a “tipologia tradicional de atelier de pintura com luz do norte”.