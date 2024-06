Festas de Lisboa: há parques da EMEL gratuitos e acessos condicionados pela cidade

Veja quais são as mudanças que os Santos Populares em Lisboa trazem ao trânsito, aos percursos dos autocarros da Carris, ao horário do metro e quais são os parques de estacionamento gratuitos.

Esta é a semana em que Lisboa está em festa. Com as marchas na Avenida da Liberdade e os arraiais em vários bairros, haverá condicionamentos à circulação automóvel em várias ruas da cidade ao longo desta quarta-feira, para que as pessoas possam circular em segurança nos locais das festividades. O horário do Metropolitano de Lisboa também se estenderá pela noite dentro.

Devido aos casamentos de Santo António, entre as 12h e as 20h, à medida que a cerimónia e as deslocações vão ocorrendo, serão vários os acessos condicionados, de acordo com um comunicado da Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis). Serão eles: o Largo da Sé; o Largo da Madalena; Cruzes da Sé; a Rua São João da Praça; a Rua do Barão; a Rua Augusto Rosa; a Rua da Saudade; o Largo de São Martinho; o Largo de Santa Luzia; a Rua de Santiago; a Rua do Limoeiro; a Rua de São Tomé; a Travessa do Açougue; a Rua das Escolas Gerais; a Rua de São Mamede ao Caldas; a Calçada do Correio Velho; a Rua da Conceição; a Rua dos Fanqueiros; a Rua da Prata; a Rua de São Julião; a Rua do Comércio; a Rua do Arsenal; a Praça do Município; e o Largo do Corpo Santo.

Já com as marchas, às 18h, a Avenida da Liberdade será encerrada ao trânsito. A partir também das 18h, serão vários os condicionamentos de trânsito nessa zona, nomeadamente o corte do Marquês de Pombal, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo e Rua Braamcamp. A circulação para transportes públicos fica assegurada na lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar.

Também haverá um corte no trânsito na rotunda exterior a partir do acesso da Rua Joaquim António Aguiar até à Avenida da Liberdade, bem como o encerramento do acesso ao Rossio. Haverá um isolamento total da Rua Braamcamp e da Rua Duque de Palmela.

A partir das 18h desta quarta-feira até às 8h de quinta-feira, haverá condicionamentos à circulação automóvel, de forma sequencial, nos seguintes locais: entre a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Avenida da Ribeira das Naus; Rua de Santa Apolónia; Rua do Mirante; Rua do Vale de Santo António; Largo Doutor Bernardino António Gomes; Campo de Santa Clara; Rua da Sr.ª da Glória; Rua da Verónica; Largo da Graça; Rua da Graça; Rua Angelina Vital; Rua de Sapadores; Rua Damasceno Monteiro; Rua do Paraíso; ou Rua dos Remédios.

Esses condicionamentos prolongam-se também pela Rua do Jardim do Tabaco; Largo do Chafariz de Dentro; Rua Terreiro do Trigo; Largo Terreiro do Trigo; Rua Cais de Santarém; Rua dos Arameiros; Largo da Madalena; Rua dos Douradores; Largo Adelino Amaro da Costa; Praça da Figueira; Praça do Martim Moniz; Calçada de Santo André; Praça D. Pedro IV; Calçada do Carmo; Avenida Ribeira das Naus; Rua do Arsenal; Rua da Cintura do Porto de Lisboa; Rua do Alecrim; Rua D. Pedro V; Largo de S. Mamede; Praça Luís de Camões; Calçada do Combro; Av. 24 de Julho; e Rua de São Paulo.

No comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere ainda que podem ser postos em prática outros condicionamentos, caso se justifiquem. Embora esteja “fortemente condicionada”, será facilitada a circulação de transportes públicos.

Horário do metro e percursos da Carris

O Metropolitano de Lisboa irá circular até às 3h de quinta-feira nas linhas Verde e Azul. “De 12 para 13 de Junho, o prolongamento do serviço metro far-se-á com comboios de seis carruagens e de acordo com o seguinte modelo de mobilidade”, refere, em comunicado, o Metropolitano de Lisboa. A linha Azul terá todas as estações abertas com excepção das da Avenida, Alfornelos, Alto dos Moinhos, Praça de Espanha e Parque, que encerram à 1h. Na linha Verde apenas encerrarão à 1h a de Roma, Arroios e Intendente.

Até quinta-feira, às 5h, há várias carreiras da Carris com percursos alternativos. O 706 e o 727, no sentido de Santos, circularão pela Rua de São Bento; Rua Correia Garção; Calçada da Estrela; Rua João de Deus; Rua de Buenos Aires; Rua de São Domingos; Rua Garcia de Orta; Rua São João da Mata; Santos; e Rua Janelas Verdes, onde retomarão os seus percursos.

Já o 774 (correspondente ao horário nocturno e de fim-de-semana), no sentido Prazeres, circulará provisoriamente pela Avenida Dom Carlos I; Calçada da Estrela; Praça da Estrela, onde voltará ao seu percurso habitual.

Haverá ainda alterações até às 20h, de quinta-feira. A carreira 726, no sentido da Pontinha, a partir da paragem Sapadores, circula pela Avenida General Roçadas; Rua Morais Soares; Avenida Almirante Reis; e Rua Febo Moniz, onde retoma o seu percurso. Já o 730, em ambos os sentidos, circulará pela Rua Angelina Vidal; Rua de Sapadores; Avenida General Roçadas; Rua Penha França.

O 735 e o 206, no sentido Cais do Sodré, passarão pela Avenida General Roçadas e a Rua de Sapadores. O 797, no sentido Sapadores, circulará pela Rua Penha França; Avenida General Roçadas; Rua de Sapadores; Rua da Graça; Rua Natália Correia; e Avenida General Rogadas. O 797 (no horário nocturno), no sentido do Mercado Santa Clara, a partir da Rua Penha França: Avenida General Roçadas; Rua de Sapadores; Rua da Graça, onde volta ao seu percurso. No sentido dos Sapadores, será colocada uma paragem provisória na Avenida General Roçadas, junto ao mercado.

Parques da EMEL gratuitos

Entre as 18h desta quarta-feira e as 6h de quinta-feira, o estacionamento em oito parques da EMEL, em Lisboa, vai ser gratuito, de acordo com a agência Lusa, que cita um comunicado da empresa. Serão mais de 1900 lugares nos parques do Colégio Militar, Estrada da Luz, Areeiro, Universidade, Campo Grande, Ameixoeira, Avenida de Pádua e Hub Criativo do Beato.

Esses parques estão próximos de interfaces de transportes e, para assegurar a gratuitidade, os utilizadores necessitam apenas de validar no ponto de pagamento o talão que retiram da máquina na entrada do parque.