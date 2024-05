Lisboa: as sardinhas e os concertos estão quase a chegar a Santos

As sardinhas e os espectáculos estão quase a chegar ao Terrapleno de Santos, em Lisboa. Entre 16 de Maio (esta quinta-feira) e 16 de Julho, o “Santos em Santos” trará diferentes animações a esta zona para celebrar as festas da cidade.

Os espectáculos do “Santos em Santos” começam a 17 de Maio, com Deejay Kamala, de acordo com um comunicado da Junta de Freguesia da Estrela, que está na organização do evento. O cantor Toy actua a 24 de Maio e a banda Carapaus, Azeite e Alho actuarão no dia 29. Seguem-se Quim Barreiros ano dia 31 e Rosinha a 12 de Junho (a noite de Santo António).

No comunicado, também se salienta que, no local, não faltarão manjericos, sardinhas, diversões, artesanato ou o “bailarico ao fim-de-semana”. O evento funcionará de segunda a quinta-feira das 16h às 23h; sextas, sábados e vésperas de feriados das 16h às 1h, com excepção dos dias 12 e 13 de Junho, que funcionará das 16h às 4h; nos domingos o horário será das 16h às 23h.