A história da fotografia viral “do desenrasque à portuguesa” que volta sempre nos Santos

A fotografia tem pelo menos dez anos, mas volta sempre a ser partilhada nas redes sociais na época dos santos populares. Quem o diz é Miguel Saiote, que na imagem está sem camisola em cima do escadote, e a verdade é que este ano não foi excepção. No fim-de-semana voltou a aparecer, fazendo jus ao seu espírito "bairrista".

Miguel conta que fica surpreendido sempre que volta a ver a imagem com dezenas de milhares de gostos e comentários, mas nunca tanto como ficou naquele dia de Verão, quando um grupo de desconhecidos o ajudou a transportar um sofá pelos bairros da Graça e da Mouraria — e depois através da janela do apartamento do amigo André Cardoso.

“O André queria que eu lhe desse o meu sofá. Disse-lhe que não, mas que podia tentar arranjar-lhe um. Eu vivia perto da Graça e, dois dias depois, encontrei um sofá na rua, à frente de um escritório, que supostamente estava a arejar. Perguntamos se podíamos ficar com ele e os senhores disseram que sim”, começa por explicar ao P3.

Foto A fotografia tem cerca de dez anos Gabrielle de Saint Venant

Carregar o sofá às costas não foi tarefa fácil, mas o pior foi quando os dois amigos chegaram à casa na Rua da Mouraria e se aperceberam que era largo demais para passar pela porta. André, que já falava em “partir o sofá para lenha”, estava prestes a desistir, mas a ajuda imediata do amigo Tomás, a quem tinham ligado, e de alguns moradores que assistiam à cena fê-lo mudar de ideias.

“Na Mouraria também costumavam estar sempre uns miúdos e nós dissemos que lhes pagávamos uma grade de cervejas se eles nos ajudassem a pôr o sofá na casa”, recorda Miguel.

Aos poucos, foram-se juntando mais pessoas, uma delas trouxe um escadote e, para empurrar os últimos centímetros do sofá, estava lá um idoso e a sua muleta.

A imagem tem tudo: até uma fotógrafa estrangeira que se apaixonou por Portugal e ficou a viver em Lisboa. Gabrielle de Saint Venant, que vivia no prédio em frente, estava a sair de casa quando se deparou com a cena. A artista francesa conta que costumava registar situações que considerava caricatas das ruas de Lisboa, principalmente no bairro da Mouraria e em São Cristóvão. Ver um sofá a ser empurrado pela janela de uma casa, na força da fé e da entreajuda (e teimosia) de vizinhos, não é algo que se veja todos os dias e, por isso, lá estava com o telemóvel apontado para Miguel e para o restante grupo.

"Acho que [as fotografias] simbolizam o lado solidário do bairro e o famoso 'desenrascar' à portuguesa", destaca.

Gabrielle publicou a imagem na página de Facebook da loja de artesanato que tinha, chamada A Loja, a 29 de Julho de 2015. Dias depois já tinha sido partilhada em vários sites, incluindo no 9GAG. Miguel encontrou-a por acaso e começou a ler os comentários de quem tentava adivinhar em que país seria. “Um dizia ‘vê-se que é na Grécia’. Então não vêem que é na Mouraria? Vê-se pelos azulejos”, recorda.

Foto

Mas o que a fotografia não mostra é o pedaço de varanda que Miguel e André tiveram que cortar para o sofá entrar. Cerca de quatro horas depois, com algumas pausas para pagar (e beber) a grade de cervejas com os três rapazes de quem ficaram amigos, e com quem foram depois sair à noite, o trabalho estava feito.

Apesar do esforço, André e a namorada Telma, que na imagem está ao lado da porta, acabaram por não ficar muito tempo na casa. Três anos mais tarde, mudaram-se para outra zona de Lisboa, ao passo que Miguel, agora com 36 anos, trocou a capital portuguesa por Berlim, na Alemanha, onde trabalha numa empresa de peças para energia nuclear.

Quanto ao sofá, ficou no apartamento e não sabem se já terá saído — pela janela.