Festa até de manhã: “Não há noite mais bonita que a de Santo António”

Da tradição no arraial da Madragoa até à inovação no Renovar a Mouraria e às marchas na Avenida da Liberdade, a noite de Santo António festejou-se um pouco por toda a cidade de Lisboa.

Ainda à boa luz do dia, na Madragoa, já se ouve música e o som do carvão a crepitar dentro dos fogareiros. São cerca das 19h e, na Rua Vicente Borga, à pinha, fregueses e visitantes sentam-se em bancos corridos de madeira - sem se dar por ela, aquela artéria do bairro lisboeta encheu-se de gente e as mesas já estão todas ocupadas há algum tempo. Uns ainda esperam pelas primeiras sardinhas do ano. Outros já as provaram, mais ainda têm espaço e vontade para comer mais algumas. E há também quem ali esteja para trabalhar (e ao mesmo tempo divertir-se). Nascida e criada na Madragoa, Sandra Peres está de serviço para garantir que ninguém passa fome. Serve caldo verde, chouriça assada, bifana, porco no espeto, entremeada, caracóis e, claro está, sardinhas. E soma mais um ano à sua longa experiência na maior festa popular feita em Lisboa. É Santo António e a noite ainda vai só no início.