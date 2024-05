Façam-se as brasas, pendurem-se os balões: as Festas de Lisboa estão a chegar

Arraiais nas diversas freguesias, concertos com Mariza, Tony Carreira e Richie Campbell ou festivais interculturais são algumas das propostas no programa das Festas de Lisboa, agora apresentado.

Junho está a chegar e com ele vêm as Festas de Lisboa. No programa das celebrações, apresentado esta terça-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (Novos Tempos), estão os arraiais populares, o tradicional desfile das marchas na Avenida da Liberdade, concertos com Tony Carreira, Richie Campbell e Mariza ou muitos outros festivais e exposições que decorrerão pela cidade. Muitos das iniciativas são gratuitas.

O programa das Festas de Lisboa abre com a exibição, ao público e perante um júri, das marchas populares, na Meo Arena, a 31 de Maio, 1 e 2 de Junho, sempre às 21h. “Três noites para os bairros contarem as suas estórias e darem a conhecer as suas gentes através dos figurinos e das coreografias, inspirando-se nesta edição, além de Lisboa, no rio Tejo – o tema da Grande Marcha 2024”, refere, num comunicado, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), que é responsável pela organização do programa das celebrações.

Dias depois, a 12 de Junho, às 21h, os bairros integrarão o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, que começa com a Dança de Dragão, da Associação Geral Desportiva de Macau Lo Leong, que assinalará o 25.º aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau. Já a 15 de Junho, às 17h, decorrerão as marchas infantis das escolas de Lisboa, em Belém.

Outro dos destaques do programa são as homenagens ao santo padroeiro da cidade, o Santo António. A 1 de Junho haverá um concerto com Pedro Galveias, intitulado “Fados para Santo António”, às 16h, no Museu de Lisboa – Santo António. No mesmo dia, às 18h30, ocorrerá um concerto com o Coro de Câmara de Lisboa, na Igreja de Santo António. Também não faltarão os casamentos de Santo António, no dia 12 de Junho, às 11h30; os tronos de Santo António, de 8 a 30 de Junho; ou a corrida de Santo António, no dia 2 de Junho, às 9h.

No programa, são 15 os arraiais em oito freguesias lisboetas: Alcântara, Carnide, Estrela, Misericórdia, Olivais, Penha de França, Santa Maria Maior e São Vicente. “Mesas corridas, toalhas estendidas, grelhadores a postos... Ao fundo já se ouve a música”, propõe-se. São ainda sugeridos outros dos vários arraiais pela cidade, como o da Vila Berta (de 1 a 12 de Junho) ou dos Navegantes (de 30 de Maio a 2 de Junho).

Há também espectáculos musicais dedicados às festas. No dia 20 de Junho, às 21h30, Mariza actuará no Castelo de S. Jorge. Já Tony Carreira, a 29 de Junho, e Richie Campbell, a 30 de Junho, encerrarão as celebrações no Terreiro do Paço. Os concertos estão integrados no Festival Porta da Europa, que é financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, e estão marcados para as 21h30.

Festivais interculturais e exposições

Ainda relativamente a eventos musicais, na primeira quinzena de Junho, o Largo do Picadeiro acolherá sete concertos de jazz (a 1, 5, 6, 7, 13, 14 e 15 de Junho), sempre às 17h30. “Viagem Musical pela Europa” é o título de um concerto de música clássica, que ocorrerá no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, no dia 15 de Junho, às 19h.

Quanto a outras iniciativas, destaca-se o CineConchas, com sessões de cinema ao ar livre na Quinta das Conchas, a 27, 28 e 29 de Junho, e depois a 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de Julho, às 21h45. O Arraial Pride, no Terreiro do Paço, a 22 de Junho, está também inserido nas Festas de Lisboa.

No comunicado frisa-se que o programa das celebrações pretende também ser “multicultural” e “um ponto de encontro de tradições populares e diferentes comunidades”. Como tal, incluem-se nas celebrações o Festival Bollywood Holi e Mercado da Índia, a 2 de Junho, na Comunidade Hindu de Portugal. Decorrerá também a Festa da Cultura Coreana, no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, a 8 de Junho. Já a Festa do Japão acontecerá a 29 de Junho, no Jardim Vasco da Gama, em Belém.

Para acompanhar todas essas iniciativas, haverá exposições, como a “Lisboa em Revolução, 1383-1974”, que é inaugurada a 26 de Junho, no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, e se insere nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Comissariada pelo investigador Daniel Alves, nesta exposição far-se-á uma viagem por momentos de ruptura e transformação em Lisboa. Outra das exposições, a partir de 7 de Junho, igualmente no Palácio Pimenta, será “Cheira bem, cheira a Lisboa” e serão percorridos 150 anos da perfumaria de Lisboa.

Toda a programação, os horários e os locais dos eventos das Festas de Lisboa podem ser consultados aqui.