Charles Spencer, irmão da princesa Diana, está a divorciar-se: “É imensamente triste”

O conde contou ao The Mail on Sunday que o seu casamento, de 13 anos, com Karen Spencer, chegou ao fim.

O irmão mais novo da princesa Diana, a primeira mulher do rei Carlos de Inglaterra e mãe dos príncipes William e Harry, revelou estar separado e em processo de divórcio, confessando-se “imensamente triste.” Ao The Mail on Sunday, Charles Spencer, de 60 anos, adiantou que planeia dedicar-se “aos filhos e aos netos”, não deixando de “desejar a Karen toda a felicidade no futuro”.

O conde de Spencer casou-se com Karen, a 18 de Junho de 2011, tendo o casal recebido a sua única filha, Charlotte Diana, no ano seguinte. Karen tem duas filhas mais velhas do seu anterior casamento com o produtor de Hollywood Mark Gordon, enquanto Charles tem quatro filhos da sua primeira mulher, Victoria Lockwood, e dois filhos com a sua segunda mulher, Caroline Freud.

Os problemas entre o casal, avança o tablóide britânico, terão começado quando o conde se dedicou a escrever o seu livro de memórias, A Very Private School, no qual o irmão de Diana revela experiências traumáticas, entre as quais abusos físicos e sexuais, no colégio interno e a subsequente terapia, reflectindo sobre o fim dos seus dois primeiros casamentos. “Ao olhar para os destroços do meu primeiro e segundo casamentos, aprendi logo no início da terapia que o facto de ter sido mandado para um colégio interno aos 8 anos significava que eu não tinha praticamente nenhuma compreensão da intimidade.”

A notícia acrescenta ainda que o tio do futuro rei de Inglaterra tem estado próximo da arqueóloga norueguesa Cat Jarman — que é co-apresentadora do podcast de história The Rabbit Hole Detectives, com Spencer e o reverendo Richard Coles, que em tempos fez parte da banda The Communards, que interpretaram o sucesso de 1986 "Don't Leave Me This Way".