Quem ganhou mais e quem perdeu mais nas eleições europeias?

O Partido Socialista venceu as eleições europeias, mas a vitória fez lembrar tempos de vitórias "poucochinhas". Já para a Aliança Democrática (AD) não bastou o ciclo de anúncios do Governo de Luís Montenegro para garantir uma vitória eleitoral. Ainda assim, a AD e o PS continuam a disputar taco a taco eleições. Mas se, a 10 de Março, a AD ganhou as legislativas, agora as posições inverteram-se e o PS ganhou as europeias, elegendo oito deputados contra os sete da coligação. Nestas eleições houve novidades, como a quebra de representação do PCP e do BE no Parlamento Europeu, a não eleição pelo PAN e pelo Livre. Mas a surpresa da noite foi a subida da Iniciativa Liberal e a quebra percentual de votos no Chega (face a eleições recentes), ambos os partidos ficam com dois deputados cada.

