Universidades esgotam verba disponível para apoios à saúde mental dos estudantes

Há 40 universidades e politécnicos contemplados. O pagamento do adiantamento, que corresponde a 30% do valor, “será transferido em breve para as instituições”, diz Ministério da Educação.

Existem hoje na rede do ensino superior 446 mil estudantes entre os 18 e os 25 anos. E é para eles, enquanto beneficiários no futuro, que foi criado o Programa para a Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, lançado no ano passado. A dotação dos 12 milhões para este programa, ao qual as instituições do ensino superior puderam candidatar-se em Outubro de 2023, foi ultrapassada pelo valor de todas as 40 candidaturas aprovadas pela Direcção-Geral do Ensino Superior, valor esse que ascende a 12.360.635 euros.